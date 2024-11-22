Стало известно, сколько котельных сейчас включены в Украине

Как обстоят дела с отоплением в Украине? О ситуации на пятницу, 22 ноября, сообщает Государственная инспекция энергетического надзора.

Указывается, что включены в работу 84% котельных от общего количества по стране.

Уточняется: «Подача тепла осуществляется для 91% жилых домов, а также для более 94% социально-важных объектов (учреждения, здравоохранения, дошкольного и школьного образования)».

Сейчас уже полностью завершено подключение теплоснабжения потребителям в двенадцати областях.

Добавляется, что в остальных регионах этот процесс продолжается под контролем органов местного самоуправления.

Информируется, что остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях, в частности, вследствие ухудшения ситуации безопасности и значительных разрушений критической инфраструктуры в Покровске (Донецкая область) и поселке Слобожанское (Харьковская область).

Ранее синоптики предупредили, что украинцев ждут снежные и холодные выходные.