Ученые впервые сумели оцифровать мозг

Эксперты из Пристонского университета в США сделали кое-что невероятное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты впервые в истории составили карту каждого из 139 255 нейронов и 50 миллионов их синаптических связей у плодовой мушки, что стало результатом совместной работы специалистов по онлайн-моделированию, нейробиологов и передового искусственного интеллекта.

Поясняется, что в данных соединениях (синапсах) между нейронами происходит наиболее важная работа мозга, которую необходимо наблюдать и понимать врачам для лечения деменции, болезни Паркинсона, Альцгеймера и других недугов мозга.

Профессор в области неврологии и компьютерных наук Себастьян Сон поведал: «Любой мозг, который мы по-настоящему понимаем, может рассказать нам что-то о мозге других людей. Благодаря этой схеме, у нас есть потенциал для беспрецедентного, детального и глубокого понимания».

Добавляется, что мозг это один из бесконечно непознанных органов, а нынешнее его лечение являет сегодня, как правило, снятие симптомов, так как в большинстве случаев причина болезни не ясна.

Отмечается, что в связи с этим новое открытие настолько значительно на пути к разработке индивидуального лечения людей с заболеваниями мозга.

Директор Принстонского института неврологии и руководитель исследовательской группы Мала Мурти сказала: «То, как функционирует мозг, в решающей степени зависит от того, какие нейроны соединяются с другими нейронами и от силы их связей. Получить полную схему работы мозга мухи нейробиолога-дрозофилы это то, о чем я мечтал с тех пор, как основал свою лабораторию в 2010-м году».

Ученые трудились над проектом с 2016-го года и сделали существенный шаг к пониманию человеческого мозга, построив так называемую дорожную карту нейрон за нейроном и синапс за синапсом на примере мозга взрослой плодовой мушки (дрозофилы меланогастер).

Американцы назвали эту схему коннектом, ее вес составляет 14 гигабайтов.

Исследователи сумели расшифровать нейроны, отвечающие за движения мушки вперед-назад, полную остановку или резкий поворот.

Резюмируется, что после этого становится возможным тщательное изучение и воспроизведение в цифровом формате модели мозга, что может рассматривать как некоторое цифровое бессмертие.

Ранее канадцев напугала таинственная болезнь мозга.