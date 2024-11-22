США предупредили Украину об ударе России экспериментальной ракетой, — CNN

Российские оккупанты при ударе по Днепропетровской области 21 ноября использовали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. США предупреждали Украину и другие государства о возможности такой атаки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Собеседник CNN считает, что у России есть лишь небольшое количество таких экспериментальных ракет.

По его словам, Украина выдержала «бесчисленное количество атак» россиян, в том числе ракетами со «значительно большими боеголовками», чем у экспериментальной баллистики.

Издание предположило, что американский чиновник имел в виду ФАБ-1500, применяемые против Украины российскими военными преступниками.

Напомним, Путин заявил об ударе по Украине «аналоговнетной» ракетой.