Украина получит очередной крупный транш от Всемирного банка

Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE. Об этом поведал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.

Чиновник сообщил: «Это очень важный вклад, который помогает финансировать ключевые бюджетные программы во время войны. Благодарим США и партнеров по развитию, которые финансируют эту помощь, обеспечивая критически важную поддержку для нашей страны и нашего народа».

Также он поблагодарил руководства Всемирного банка за непоколебимую поддержку Украины.

Ранее мы писали, что в Украине замедлился рост ВВП.