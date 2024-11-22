США объявили масштабные санкции против банков России

США ввели новые масштабные санкции против российского финансового сектора. Под санкции впервые попал «Газпромбанк», через который западные страны покупают у России газ, сообщил минфин США.

Так, в черный список США попал и сам «Газпромбанк», и шесть его дочерних компаний в Люксембурге, Гонконге, Кипре, Швейцарии и Южной Африке.

«Газпромбанк» — последний крупный банк России, не находившийся под санкциями США. Ранее санкции против этого финучреждения ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Указано, что Кремль через «Газпромбанк» «закупает военное оборудование для ведения войны против Украины», а также проводит выплаты военным и их семьям.

Кроме того, новый пакет санкций США затрагивает еще более 50 российских банков, связанных с международной финансовой системой, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников центробанка России.

Также минфин США объявил предупреждение о санкционных рисках, связанных с российской системой передачи финансовых сообщений — аналогом системы SWIFT, которую Россия создала и использует для обхода санкций.

«Предпринятые масштабные действия усложнят Кремлю возможность избегать санкций США, а также усложнят финансирование и вооружение собственной армии», — заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.

Напомним, новый пакет санкций ЕС будет нацелен на «теневой флот» России.