Раскрыто еще одно необычайное свойство кофе

Эксперты из университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) поведали о еще одном полезном свойстве кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что кофейные полифенолы снижают воспалительные процессы в печени, предотвращая развитие рака.

Проведенное исследование охватило 472 тысяч людей. Во время него анализировалась связь между пищевыми привычками и риском развития онкологических заболеваний.

Отмечается, что сразу 75% людей регулярно употребляли кофе.

Указывается, что во время мониторинга здоровья было зафиксировано 3,5 тысячи случаев рака, из которых 88% составил гепатоцеллюлярный рак – это наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени.

Сказано, что статистический анализ показал, что среди тех, кто употреблял кофе на постоянной основе, риск развития рака печени был на 50% ниже.

По словам ученых, подобный защитный эффект сохранялся даже при наличии факторов риска, таких как курение и употребление алкоголя.

Информируется, что биохимический анализ продемонстрировал, что кофеин обладает антиоксидантной активностью в тканях печени.

Добавляется, что кофейные полифенолы снижают интенсивность воспалительных процессов на 45% и оказывают гепатопротекторное действие.

Резюмируется, что специалисты продолжают изучать потенциальное влияние кофе на риск развития других видов опухолей, но, увы, по предварительным данным, этот напиток не способен защитить от рака желудка или кишечника.

Ранее китайцы поведали о вреде растворимого кофе.