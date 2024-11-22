Офис президента Украины и правительство работают в штатном режиме

На фоне слухов о возможном ракетном ударе по Киеву со стороны России стало известно, как работают в пятницу, 22 ноября, органы власти нашей страны.

Так, Офис президента Украины работает в привычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности.

Об этом поведал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В то же время Кабинет министров также работает в обычном режиме, о чем сообщает пресс-служба правительства.

Сказано: «Кабинет министров работает в обычном режиме, состоялось очередное заседание правительства, в случае воздушной тревоги сотрудники спускаются в укрытие».

Напомним, что ранее в Верховной Раде отменили заседание, а парламентариев предупредили о вероятности угрозы российского удара по правительственному кварталу.

Ранее мы писали, что Украина и НАТО проведут экстренное заседание.