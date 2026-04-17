Канадцы поведали о парадоксальной пользе молока для детей

Эксперты из университета Торонто в Канаде рассказали о парадоксальной пользе молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что цельное молоко снижает риск ожирения у детей, невзирая на более высокое содержание жира.

В опыте ученые использовали данные крупной долгосрочной программы наблюдений за здоровьем детей.

Специалисты анализировали, какое молоко употребляли дети в раннем возрасте (цельное, с пониженной жирностью или обезжиренное) и сопоставляли эти данные с показателями массы тела и жировой ткани в возрасте пяти и восьми лет.

Было установлено, что у детей, регулярно употреблявших цельное молоко, индекс массы тела был ниже, а риск развития ожирения к восьми годам снижался на 69% по сравнению с теми, кто пил обезжиренное молоко. В целом более высокая жирность молока оказалась связана с более благоприятными показателями состава тела.

Добавляется также, что такие данные ставят под сомнение прежние рекомендации по детскому питанию, ориентированные на обезжиренные молочные продукты.

Говорится, что молочный жир может усиливать чувство насыщения и тем самым снижать потребление фастфуда, кондитерских изделий и сладких напитков.

Впрочем, подчеркивается, что точные механизмы такой связи пока не установлены.

