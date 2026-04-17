Новости > Канадцы поведали о парадоксальной пользе молока для детей

Канадцы поведали о парадоксальной пользе молока для детей

Александр Панько
17.04.26 12:45
Канадцы поведали о парадоксальной пользе молока для детей

Эксперты из университета Торонто в Канаде рассказали о парадоксальной пользе молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что цельное молоко снижает риск ожирения у детей, невзирая на более высокое содержание жира.

В опыте ученые использовали данные крупной долгосрочной программы наблюдений за здоровьем детей.

Специалисты анализировали, какое молоко употребляли дети в раннем возрасте (цельное, с пониженной жирностью или обезжиренное) и сопоставляли эти данные с показателями массы тела и жировой ткани в возрасте пяти и восьми лет.

Было установлено, что у детей, регулярно употреблявших цельное молоко, индекс массы тела был ниже, а риск развития ожирения к восьми годам снижался на 69% по сравнению с теми, кто пил обезжиренное молоко. В целом более высокая жирность молока оказалась связана с более благоприятными показателями состава тела.

Добавляется также, что такие данные ставят под сомнение прежние рекомендации по детскому питанию, ориентированные на обезжиренные молочные продукты.

Говорится, что молочный жир может усиливать чувство насыщения и тем самым снижать потребление фастфуда, кондитерских изделий и сладких напитков.

Впрочем, подчеркивается, что точные механизмы такой связи пока не установлены.

Ранее итальянцы поведали об уникальной пользе томатов.

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
