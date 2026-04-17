Сын Байдена спрятался от долгов в Калифорнии, – СМИ

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден не желает платить по долгам, из-за чего спрятался в Калифорнии. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, пишет издание New York Post.

В публикации сказано: «Хотя его адвокат говорил, что тот живет за границей, в Южной Африке, откуда родом его жена Мелисса Коэн, на самом деле Хантер Байден затаился на роскошном ранчо площадью восемь тысяч акров в Санта-Инез, в двух часах езды к северу от Лос-Анджелеса».

Добавляется, что на минувшую католическую Пасху, 5 апреля, сын бывшего главы государства был замечен в поместье Джо Киани, предпринимателя иранского происхождения. В этот день в поместье присутствовала вся семья Байденов, включая его отица.

Информируется, что Хантер Байден должен более 20 миллионов разным людям. Из них 15-17 миллионов – юридической фирме Winston & Strawn, 5 миллионов – адвокату Кевину Моррису, известному как «сахарный брат» Хантера Байдена, и еще 1 миллион – бывшему арт-дилеру.

