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Новости > Американцы опровергли популярный миф о витаминных добавках

Американцы опровергли популярный миф о витаминных добавках

Александр Панько
03.07.24 02:55
148
Американцы опровергли популярный миф о витаминных добавках

Эксперты из Национального института онкологии США опровергли популярный миф о витаминных добавках. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их прием не продлевают жизнь.

В ходе свое работы ученые оценили состояние здоровья 400 тысяч взрослых здоровых людей, средний возраст которых составил 61 год.

Кроме этого они выяснили, насколько часто те употребляли поливитаминные добавки в период 1993-2001-х и 1998-2004-х годов.

Наблюдение длилось 27 лет.

Указывается, что за это время 164 762 людей умерли. 49 836 летальных исходов были связаны с раком, 35 060 с сердечнососудистыми заболеваниями, а еще 9 275 с цереброваскулярными.

Оказалось, что люди, принимавшие витаминные добавки, с большей вероятностью правильно питались и сохраняли стройность.

Но, при этом, употребление витаминных комплексов не коррелировало с увеличением продолжительности жизни.

Наоборот, ежедневный прием добавок был взаимосвязан с повышением риска летального исхода на 4%.

Резюмируется, что число летальных исходов в связи с различными заболеваниями среди людей, принимавших витамины и не имевших такой привычки, было сходным.

Ранее китайцы перечислили продукты для здоровья сердца.

Тэги: ученые, витамины, здоровье, мир, наука

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