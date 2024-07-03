Японцы доказали, что алкоголь ускоряет биологическое старение

Эксперты из Высшей медицинской школы университета Кобе в Японии выявили еще один вред от алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что он ускоряет биологическое старение.

Отмечается, что примерно 2,5 миллиона человек ежегодно умирают по причинам, связанным с зависимостью от спиртного. Дело в том, что алкоголизм увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, губительно сказываясь на сердечнососудистой системе и когнитивных функциях.

Ученые изучали связь употребления спиртных напитков и процессов метилирования ДНК, от которых зависит старение организма. Данная, известная как эпигенетические часы, способна показывать биологический возраст тела.

В своей работе исследователи использовали общедоступный набор данных по метилированию ДНК (GSE98876) из базы данных Gene Expression Omnibus, включавший образцы от 24 пациентов с алкогольной зависимостью и 23 здоровых людей из контрольной группы.

В результате выяснилось, что у алкоголиков наблюдались ускоренные процессы старения по сравнению со здоровыми людьми.

Подчеркивается, что такие результаты были согласованы с несколькими типами эпигенетических часов.

Также информируется, что самый значимый результат был связан с часами DunedinPACE.

Говорится, что эти часы измеряют скорость старения на основе комплексного набора биомаркеров, связанных с различными функциями организма, включая сердечнососудистую, метаболическую, почечную, печеночную, легочную и иммунную системы.

Японцы сообщают: «Ускоренное старение, наблюдаемое у этих пациентов, согласуется с известными рисками для здоровья, связанными с хроническим употреблением алкоголя, такими как заболевания печени, дисфункция почек и сердечнососудистые проблемы».

Кроме этого было установлено, что программа лечения эффективно замедлила биологическое старение.

Так, сказано, что после трех недель терапии алкоголизма у пациентов наблюдалось значительное замедление биологического старения, измеряемое часами GrimAge и GrimAge2.

Резюмируется, что такие результаты предоставили доказательства того, что алкогольная зависимость ускоряет биологическое старение, но также выявили потенциал лечения для смягчения этих эффектов.

Ранее швейцарцы создали чудо-гель против алкоголя.