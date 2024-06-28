Названа польза видеоигр для подростков

Эксперты из Техасского университета в Далласе (США) поведали о пользе видеоигр для подростков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они помогают эмоционально разгружать детей, страдающих от стресса из-за учебы.

Такие результаты базируются на анализе данных проекта Game User Panel, собирающего информацию о молодых геймерах из Южной Кореи.

Уточняется, что в выборку вошли сведения о 801 человеке в возрасте от 10 до 16 лет.

В ходе своей работы американцы сфокусировались на двух типах стресса: академическом и социальном.

Поясняется, что академический стресс включал в себя беспокойство по поводу оценок, экзаменов и школьных заданий, тогда как социальный был связан с проблемами общения со сверстниками.

Была обнаружена тесная связь между академическим стрессом и увеличением использования видеоигр.

Отмечается, что подростки, испытывающие более высокий уровень академического стресса, чаще увлекались играми.

Впрочем, добавляется, что данная связь не наблюдалась при стрессе, связанном со сверстниками, который не обнаружил существенной связи с игровым поведением.

Сообщается, что немаловажным элементом стал сдерживающий эффект игровой эффективности, которая означает веру человека в свою способность добиться успеха в видеоиграх.

Добавляется, что подростки с более высокой игровой эффективностью чаще использовали видеоигры в качестве механизма преодоления академического стресса.

Подчеркивается: «Для тех, кто чувствует себя компетентным и успешным в игровой среде, видеоигры служат эффективным средством спасения от давления и разочарований, связанных с их академическими проблемами».

Ученые также сказали: «Видеоигры создают структурированную среду с четкими целями и немедленным вознаграждением, что может быть особенно привлекательным для подростков, которые сталкиваются с постоянным академическим давлением».

При этом, по их словам, в отличие от часто двусмысленной и вызывающей стресс природы академической успеваемости, видеоигры дают чувство контроля и достижения.

Резюмируется, что это чувство компетентности и достижений в игровом мире помогает смягчить негативные эмоции, связанные с академическим стрессом, что делает игры предпочтительной стратегией преодоления трудностей для многих подростков.

Ранее стало известно о пользе видеоигр во взрослом возрасте.