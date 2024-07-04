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Новости > Стало известно, кто может заменить Байдена в случае его снятия с выборов

Стало известно, кто может заменить Байдена в случае его снятия с выборов

Александр Панько
04.07.24 14:51
157
Стало известно, кто может заменить Байдена в случае его снятия с выборов

Вице-президентку США Камалу Харрис считают самой вероятной альтернативой замене Джо Байдена, если он решит сняться с выборов президента. Об этом сообщает Reuters.

Издание ссылается на семь высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Национальном комитете Демократической партии.

Некоторые влиятельные демократы выдвинули альтернативу Байдену, кроме Харрис, включая популярных членов кабинета министров и губернаторов-демократов. Но, по словам источников Reuters, это лишь выдача желаемого за действительное, а Гаррис является вероятной альтернативой Байдену.

Собеседники издания заявили, что вице-президент в случае выдвижения ее кандидатом от Демократической партии получит деньги, собранные Байденом, и унаследует инфраструктуру предвыборной кампании.

Кроме того, Камала Харрис имеет наибольшую узнаваемость и рейтинг среди других демократов.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, Харрис отстает от республиканца Дональда Трампа на один процентный пункт — 42% до 43%, что является разницей в пределах погрешности опроса.

Харрис также прошла проверку на национальном уровне, в частности, со стороны республиканцев. Но среди демократов есть сомнения, что Харрис сможет победить Трампа на выборах.

С другой стороны, стратеги Демократической партии указывают, что отказаться от кандидатуры Харрис как первой чернокожей женщины-вице-президентки приведет к негативной реакции со стороны чернокожих избирателей.

Помощники Камалы Харрис исключают возможность ее выдвижения вместо Байдена.

Напомним, Демократы обсуждают возможность требования к Байдену сняться с виборов.

Тэги: США, Джо Байден, Камала Харрис

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