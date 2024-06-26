Канадцы раскрыли пикантный секрет измены

Эксперты из университета Далхаузи в Канаде узнали, почему люди изменяют друг другу. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые выявили характеристики личности людей, влияющие на вероятность измен в отношениях или браке.

Канадцы оценили предыдущие исследования и выявили ряд признаков.

Указывается на то, что некоторые из них относятся к индивидуальным чертам характера людей (например, нарциссизм), тогда как другие связаны с отношениями (тип привязанности).

Кроме этого, по их словам, следует учитывать контекст, то есть саму возможность акта измены.

Сообщается, что чаще всего неверность проявляют люди с низкой добросовестностью, что отражается и в других аспектах жизни в виде невнимательности, дезорганизованности, отсутствии целеустремленности и проблемах с настойчивостью.

Удалось узнать и о том, что мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии склонны к изменам.

В то же время, как говорится, у женщин фактором неверности служат частые неврозы и проявления темных черт личности – нарциссизма, склонности к манипуляциям и отсутствия эмпатии.

Также отмечается, что женщины с тревожным типом привязанности чаще оказывают неверными, тогда как избегающий тип привязанности, напротив, снижает риск измены.

Резюмируется, что неверность нередко сложно прогнозировать, поскольку для этого необходимо учитывать такие факторы, как удовлетворенность отношениями и интимной жизнью, преданность и многие другие черты.

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