Австралийцы придумали хитрый способ вычислять пьяных водителей

Эксперты из университета Эдит Коуэн в Австралии придумали новый способ того, как вычислять пьяных водителей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые создали технологию, которая дает возможность помощью камер видеонаблюдения выяснять, не прибывает ли водитель за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

С этой целью специалисты применили программу MiX by Powerfleet для сбора данных о водителях в состоянии алкогольного опьянения в приближенной к реальности среде.

Австралийцы говорят, что сняли на стандартную RGB-камеру видео с участием водителей на симуляторе, причем участники эксперимента были разбиты на три группы: трезвые, в состоянии легкого опьянения и сильного.

Полученные данные были проанализированы системой машинного обучения, которая распознавала и учитывала мимику водителя, положение его головы и направление взгляда.

Уверяется: «Наша система распознает разные степени алкогольного опьянения с общей точностью 75% для трехуровневой классификации».

Резюмируется, что новая технология может применяться не только для автомобилей, оснащенных системами мониторинга водителей, но и для смартфонов.

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