Эндокринолог объяснила, как правильно пить воду в жару

Российский эндокринолог Наталия Тананакина поведала о том, как пить воду в жаркую погоду. Она рассказала нюансы, которые цитируют местные СМИ.

Эксперт подчеркивает, что в жару требуется регулярное пополнение запасов жидкости, в связи с чем необходимо употреблять около двухсот миллиграммов воды каждый час.

Она говорит: «В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции».

Указывается: «Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи».

Также, по ее словам, летом необходимо чаще употреблять кисломолочные продукты – йогурт, кефир и творог. Их можно дополнить ягодами и фруктами, что улучшит пищеварение, обеспечит организм влагой и витаминами.

Кроме этого специалист добавила, что снижение аппетита в жару является нормой, поскольку организм не тратит энергию на поддержание тепла, в отличие от зимы.

Ранее популярный американский диетолог рассказала, как питаться в жару.