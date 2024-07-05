Врач выписал Байдену справку

Президент Соединенных Штатов Джо Байден навестил врача после своего неудачного выступления на дебатах на прошлой неделе и получил справку о состоянии здоровья. По заключению медика, американский лидер здоров. Об этом сообщает The Hill.

Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Он подтвердил изданию, что Байден обратился к врачу через несколько дней после дебатов на прошлой неделе, чтобы проверить свою простуду, и сейчас он «поправляется».

В команде Байдена объяснили, что «простуда помешала президенту во время дебатов, когда он говорил тихим, хриплым голосом и пытался связать идеи воедино или опровергнуть многочисленные ложные заявления бывшего президента Дональда Трампа».

В итоге выступление Байдена вызвало беспокойство среди некоторых демократов о способности президента баллотироваться на второй срок.

Напомним, штаб Трампа заявил, что у Байдена проблемы с головой.