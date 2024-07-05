Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом

Американский президент Джо Байден заявил, что «облажался» во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, но настоял на том, что будет продолжать свою кампанию по переизбранию. Об этом сообщает Financial Times.

«У меня была плохая ночь... И дело в том, что, знаете, я облажался. Я совершил ошибку», — сказал Байден местной радиостанции в Висконсине.

Президент США добавил, что «намерен выиграть эти выборы», повторив фразу, которую он часто использовал после провальных дебатов на прошлой неделе.

«Когда тебя сбивают с ног, ты просто поднимаешься», — отметил он.

Напомним, Байден заявил, что хочет... больше спать.