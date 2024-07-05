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Новости > Надеюсь, что Россия не доведет до отправки польских военных в Украину, — Дуда

Надеюсь, что Россия не доведет до отправки польских военных в Украину, — Дуда

Александр Панько
05.07.24 10:53
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Надеюсь, что Россия не доведет до отправки польских военных в Украину, — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Россия не доведет до ситуации, при которой польских военных нужно будет отправлять в Украину. Об этом глава польского государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Дуда подчеркнул, что Россия не должна выиграть в Украине, поскольку это создаст огромную угрозу для Европы и всего мира.

В то же время польский президент отметил, что сейчас Польша не должна направлять своих солдат в Украину, поскольку это бы втянуло страну НАТО в войну.

По словам Дуды, позиция Польши состоит в том, чтобы отправлять Украине военную помощь, но не размещать там своих солдат.

«Мы надеемся, что нам никогда не придется посылать наших солдат в Украину, чтобы они воевали там в защиту Республики Польша или НАТО. Поэтому я надеюсь, что такой необходимости не будет, что Россия не доведет до такой ситуации. Это наша позиция сегодня, и мы абсолютно не хотим участвовать в этой войне, и мы не хотим, чтобы наши солдаты участвовали в этой войне», — добавил глава польского государства.

Напомним, Дуда рассказал, как остановить войну в Украине.

Тэги: Россия, Польша, военные, Анджей Дуда, война в Украине

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