Путин назвал Талибан союзником РФ «в борьбе с терроризмом»

Движение Талибан контролирует власть в Афганистане и «заинтересовано в стабильности», поэтому оно является союзником РФ «в борьбе с терроризмом». Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин журналистам по итогам саммита стран ШОС.

«Талибы, движение Талибан взяло на себя определенные обязательства. И в целом по-прежнему есть вопросы, требующие постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом мы должны исходить из того, что движение Талибан контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники борьбы с терроризмом», — заявил глава Кремля.

Глава правящего режима России убежден, что «Талибан» заинтересован в том, чтобы в Афганистане «все было стабильным, спокойным и подчиненным определенным правилам».

Он также ответил на вопрос, нужно ли подключать талибов к вопросу борьбы с террористическими угрозами, в частности от террористических группировок, устроившихся в Афганистане, таких как ИГИЛ (признанный террористическим и запрещенный в РФ), и являются ли они нам союзниками или врагами.

Напомним, Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине.