Оказалось, что социальные сети провоцируют ночные кошмары

Международная группа экспертов из Австралии, Ирана и США обнаружила связь между социальными сетями и ночными кошмарами. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что онлайн-платформы стали все чаще вторгаться в плохие сны и превратились в отдельный сюжет тревожных сновидений.

Во время опыта ученые опросили 595 взрослых пользователей социальных сетей из Ирана, которым следовало ответить на вопросы о частоте и содержании ночных кошмаров.

Сказано, что для оценки уровня тревожности специалисты использовали подшкалу тревожности краткого опросника симптомов, где участники оценивали, насколько сильно их беспокоила нервозность за последние семь дней.

В результате было установлено, что кошмары, связанные с социальными сетями, не очень распространены, но о них чаще сообщали люди, которые глубоко интегрировали онлайн-платформы в повседневную жизнь.

Информируется, что наиболее распространенный сюжет плохого сна включал невозможность войти в социальные сети, за которым следовали разрывы в отношениях с другими пользователями.

В то же время, сообщается, что иенее распространенные кошмары включали сексуальные домогательства или кражу личных данных в сети.

Добавляется, что кошмары, связанные с социальными сетями, были в значительной степени связаны с повышенным уровнем тревожности, пониженным душевным спокойствием и худшим качеством сна.

Резюмируется, что по мере развития и интеграции в жизнь общества технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности, медийный контент будет все чаще и глубже проникать в сферу снов человечества.

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