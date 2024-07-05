Риши Сунак признал поражение на выборах в Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение на всеобщих выборах. Левоцентристская Лейбористская партия одержала убедительную победу. Об этом сообщает CNN.

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер отпраздновал победу перед своими сторонниками в лондонской галерее искусств Тейт Модерн.

«Перемены начинаются сейчас. Честно говоря, это приятное чувство», — сказал он.

Сунак сказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его, и добавил, что берет на себя личную ответственность за сокрушительное поражение.

Согласно результатам экзит-пола, лейбористы получат 410 мест, а консерваторы — всего 131 место.

«Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы. Сегодня британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Нам есть чему поучиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за поражение», — заявил Сунак.

Напомним, в конце мая Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.