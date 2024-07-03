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Новости > Президент Финляндии призвал Европу переходить на экономику военного времени

Президент Финляндии призвал Европу переходить на экономику военного времени

Агата Кловская
03.07.24 10:00
103
Президент Финляндии призвал Европу переходить на экономику военного времени

Президент Финляндии Александр Стубб сделал громкое заявление. Его слова цитирует Bloomberg.

Политик сказал: «Европе необходимо перейти к экономике военного времени».

По его словам, Европе следует объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Добавляется, что Европейский инвестиционный банк должен выйти за пределы своих красных линий и начать энергично финансировать военную промышленность.

Ранее Орбан сделал несколько громких заявлений после встречи с Зеленским.

Тэги: Европа, мир, война, Финляндия

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