Президент Финляндии призвал Европу переходить на экономику военного времени

Президент Финляндии Александр Стубб сделал громкое заявление. Его слова цитирует Bloomberg.

Политик сказал: «Европе необходимо перейти к экономике военного времени».

По его словам, Европе следует объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу.

Добавляется, что Европейский инвестиционный банк должен выйти за пределы своих красных линий и начать энергично финансировать военную промышленность.

Ранее Орбан сделал несколько громких заявлений после встречи с Зеленским.