Орбан сделал несколько громких заявлений после встречи с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал несколько громких заявлений после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Его слова цитирует издание Die Weltwoche.

Говоря о завершении войны в нашей стране, он сказал: «Все зависит от больших лидеров ЕС. Так что я побывал в Берлине, в Париже и в Риме. Вот как я начал эту мирную миссию».

Впрочем, политик подтвердил, что у Владимира Зеленского есть сомнения по поводу его предложения о прекращении огня для ведения переговоров.

Добавляется: «У него некоторые сомнения на этот счет. Он был весьма не в восторге от этого. Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом».

Виктор Орбан резюмировал: «У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить».

Ранее Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине.