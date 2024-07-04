Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания в жару

Российский эндокринолог Наталия Тананакина поведала о том, как нужно питаться в жаркую погоду. Ее советы приводят местные СМИ.

Специалист говорит, что в жару следует есть пять-шесть раз в день небольшими порциями для оптимального пищеварения.

Она отметила: «Соблюдение правильного питания в летний период поможет вам не только достичь желаемой формы, но и поддержать свое здоровье».

Эксперт также рекомендует в жаркую погоду сокращать потребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов.

Также, по ее словам, в жару нужно употреблять достаточное количество овощей и фруктов, которые богаты водой, минералами, витаминами и антиоксидантами.

Предпочтение же следует отдавать легким блюдам, таким как холодные супы и свежие салаты.

Резюмируется, что снижение аппетита в такую погоду является нормой, поскольку организм не тратит энергию на поддержание тепла, в отличие от зимы.

Ранее эндокринолог объяснила, как правильно пить воду в жару.