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Новости > Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания в жару

Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания в жару

Агата Кловская
04.07.24 01:23
52
Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания в жару

Российский эндокринолог Наталия Тананакина поведала о том, как нужно питаться в жаркую погоду. Ее советы приводят местные СМИ.

Специалист говорит, что в жару следует есть пять-шесть раз в день небольшими порциями для оптимального пищеварения.

Она отметила: «Соблюдение правильного питания в летний период поможет вам не только достичь желаемой формы, но и поддержать свое здоровье».

Эксперт также рекомендует в жаркую погоду сокращать потребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов.

Также, по ее словам, в жару нужно употреблять достаточное количество овощей и фруктов, которые богаты водой, минералами, витаминами и антиоксидантами.

Предпочтение же следует отдавать легким блюдам, таким как холодные супы и свежие салаты.

Резюмируется, что снижение аппетита в такую погоду является нормой, поскольку организм не тратит энергию на поддержание тепла, в отличие от зимы.

Ранее эндокринолог объяснила, как правильно пить воду в жару.

Тэги: здоровье, мир, жара

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