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Новости > Банки Китая покидают Московскую биржу

Банки Китая покидают Московскую биржу

Агата Кловская
03.07.24 15:50
172
Банки Китая покидают Московскую биржу

Китайские банки, продолжающие работать с Россией, покидают попавшую под санкции США Московскую биржу. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на биржевую статистику.

За последние две недели на торгах китайским юанем было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей — самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Одновременно резко возрос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей — на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку в 200 млрд рублей в день.

Это означает, что льющиеся потоки юаней в Россию за проданную в Китай нефть идут с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.

Участники рынка из Китая несут риски попадания под вторичные санкции США, поскольку Московская биржа внесена в санкционный список американского Минфина с запретом на любые операции.

Отмечается, что Центробанк России уже готовится к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро.

Напомним, в России резко дорожает доставка товаров из Китая.

Тэги: Китай, банки, Московская биржа

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