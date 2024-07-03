Итальянцы объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики

Эксперты из университета Кальяри на острове Сардиния в Италии пояснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетические напитки. Появились данные их отчета.

Во время своей работы ученые изучили долговременные последствия для мозга таких «коктейлей».

Поясняется, что такой интерес был обусловлен популярностью алкоголя и безалкогольных стимуляторов в молодежной среде.

Говорится о том, что при смешивании со спиртным энергетические напитки могут маскировать некоторые эффекты алкоголя, заставляя человека пить больше.

Уточняется, что это повышенное употребление алкоголя может привести к серьезной интоксикации, а также вызвать длительные пагубные последствия.

Итальянцы провели опыты на грызунах, которых разделили на четыре группы и давали им спиртное и энергетики в различных сочетаниях.

Кроме этого была контрольная группа грызунов, которая пила только чистую воду.

В результате выяснилось, что получавшие только энергетические напитки животные были активнее остальных, но показали худшие результаты в испытании на узнавание объектов.

Информируется, что грызуны, которым давали алкоголь в смеси с энергетиком, имели повышенную синаптическую пластичность в возрасте 40 дней, но пониженную синаптическую пластичность в возрасте 60 и 90 дней.

Добавляется, что синаптическая пластичность считается основным механизмом памяти и обучения.

Подчеркивается, что смесь из спиртного и стимулятора временно усиливал определенные аспекты нейронной функции, но оказывал негативное воздействие в долгосрочной перспективе.

Резюмируется, что алкоголь и энергетические напитки с существенной вероятностью оказывают схожее угнетающее действие на когнитивные функции человека, если злоупотреблять ими в молодости.э

Ранее японцы доказали, что алкоголь ускоряет биологическое старение.