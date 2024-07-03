Найдена связь между возрастом и эмпатией

Эксперты университета Южной Австралии и университета Флиндерса обнаружили между возрастом и эмпатией. Появились данные их отчета.

Поясняется, что эмпатией называют способность понимать и разделять чувства других людей.

Указывается, что данное качество лежит в основе социальных взаимодействий.

Принято выделять два вида эмпатии: когнитивную и эмоциональную.

Говорится о том, что когнитивная эмпатия относится к возможности делать выводы об переживаниях другого человека, а эмоциональная эмпатия фиксирует собственные реакции на эти переживания.

Ученые напоминают, что теория социально-эмоциональной избирательности говорит, что пожилые люди отдают приоритет эмоционально значимым целям, что потенциально приводит к усилению эмоциональной эмпатии.

Информируется, что данной идее противоречит теория динамической интеграции, предполагающая, что когнитивные нарушения в более позднем возрасте могут негативно влиять на эмоциональное функционирование в целом.

Специалисты провели поиск в четырех основных базах данных, проанализировав 440 статей и выделили 33 публикации, охватившие более 108 тысяч человек в возрасте от 18 до 100 лет.

В итоге оказалось, что пожилые люди демонстрируют более высокую эмоциональную эмпатию по сравнению с молодежью.

Резюмируется, что это подтверждает теорию социально-эмоциональной избирательности, предполагая, что пожилые люди могут больше концентрироваться на эмоционально значимых взаимодействиях, усиливая эмоциональную эмпатию.

Ранее итальянцы посоветовали пожилым людям «приналечь» на витамин D.