Стало известно, планирует ли Криштиану Роналду сыграть на ЧМ-2026

Криштиану Роналду не намерен завершать международную карьеру. Нападающий сборной Португалии хочет представлять свою страну на международной арене еще как минимум два года.

Как сообщает Relevo, звездный нападающий саудовского Аль-Насра планирует сыграть на чемпионате мира в 2026 году и вписать таким образом свое имя в историю. Если Роналду сделает это, то станет первым футболистом в истории, сыгравшим на шести разных чемпионатах мира.

39-летний нападающий заключил договор с главным тренером команды Роберто Мартинесом. В нем говорится, что Роналду сам вправе решать, когда ему отказываться играть за национальную команду.

Отмечается, что после Евро-2024 неизвестно, останется ли Роналду основным игроком национальной команды.

Напомним, Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру.