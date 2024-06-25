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Новости > Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

Александр Панько
25.06.24 11:40
165
Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в «серых зонах» графиков. Ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии. Об этом сообщилгендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, сейчас в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии и даже максимальный импорт не решает проблему.

Коваленко уточнил, что есть зависимость от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят колебания даже в течение одного дня. При этом продолжаются ремонтные работы на атомных станциях, что является очень существенным фактором.

«В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления... Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет», — подчеркнул гендиректор Yasno.

Он уточнил, что вероятность отключений в «серых зонах» особенно высокая во время пикового потребления.

По словам Коваленко, свет должен быть в «белый зонах». Если его нет — необходимо заполнить заявку на сайте сетей.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, как сегодня будут действовать графики отключения света.

Тэги: Киев, общество, отключение света

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