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Новости > Стало известно, сколько дополнительных калорий требуется женщине во время беременности

Стало известно, сколько дополнительных калорий требуется женщине во время беременности

Александр Панько
02.07.24 00:10
179
Стало известно, сколько дополнительных калорий требуется женщине во время беременности

Профессор эволюционной антропологии и глобального здравоохранения университета Дьюка в США Герман Понтцер рассказал о том, сколько дополнительных калорий требуется женщине во время беременности. На весь период необходимо, по его словам, от 50 до 85 тысяч калорий.

Ученый поведал, что показатель в 50 тысяч калорий был получен специалистами из университета Монаша в Австралии, которые установили так называемые репродуктивные затраты представителей живых организмов 81 вида, начиная от микроскопических водных существ и заканчивая крупными млекопитающими, включая и человека.

Поясняется, что из них лишь 4% калорий тратятся непосредственно на рост плода путем деления клеток, а все остальное используется организмом беременной женщины для различных нужд, таких как способность самостоятельно передвигаться при условии увеличения веса.

В то же время, специалисты в области педиатрии и диетологии Медицинского колледжа Бейлора в США уверяют, что дополнительно потреблять нужно 77 675 калорий. По их словам, 90 дополнительных калорий необходимо ежедневно включать в рацион в первом триместре, 287 во втором и 466 в третьем.

В свою очередь, эксперты из Пеннингтонского центра биомедицинских исследований информируют, что за девять месяцев беременности женщины требуется до 84,7 тысяч калорий.

Резюмируется, что точное число дополнительных калорий, необходимых для здоровой беременности, неоднозначно, и данный показатель во многом будет зависеть от веса и роста будущей матери, уровня ее физической активности и особенностей метаболизма.

Ранее оказалось, что беременность ускоряет процесс старения.

Тэги: ученые, беременность, здоровье, мир, наука, женщины

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