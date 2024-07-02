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Новости > Испанцы уверяют, что в будущем гречка заменит пшеницу

Испанцы уверяют, что в будущем гречка заменит пшеницу

Александр Панько
02.07.24 01:42
155
Испанцы уверяют, что в будущем гречка заменит пшеницу

Эксперты из университета Страны Басков в Испании сделали неожиданное заявление. По их словам, в будущем гречка заменит пшеницу.

Произойдет это из-за ее лучшей устойчивости к изменениям климата.

Ученые поясняют, что уровень углекислого газа CO2 в атмосфере за последние несколько десятилетий вырос в геометрической прогрессии и будет продолжать увеличиваться в течение последующих лет.

В связи с этим, говорят специалисты, усилится парниковый эффект, глобальная температура может увеличиться на три градуса, что, итоге, приведет к увеличению нехватки воды во многих частях планеты.

В то же время, отмечают испанцы, зерновым культурам придется выдерживать более длительные и сильные периоды засухи, а также высокие уровни CO2 и жару.

В докладе сказано: «В будущем использование многих традиционных злаковых культур (пшеницы, кукурузы и других) может быть сокращено и заменено злаками, которые лучше приживаются в новых условиях. Например, гречиха, сорго и полба».

Добавляется: «Очень важно установить, способны ли эти виды выдерживать ситуации сильной засухи, высоких температур и высокого уровня CO2».

В то же время, при анализе различных физиологических параметров растений удалось выяснить, что гречиха имеет потенциал стать альтернативой пшенице в качестве злака.

Резюмируется, что при повышении температуры уровень фотосинтеза гречихи увеличивается, кроме того, растение лучше переносит засуху по сравнению с пшеницей.

Ранее канадцы рассказали, почему следует есть растительное мясо.

Тэги: ученые, гречка, мир, наука, пшеница

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