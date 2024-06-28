В Минобороны объяснили, что делать, если «бумажная бронь» не отображается в Резерв+

Бронирование от мобилизации в бумажной форме не всегда может отображаться в мобильном приложении Резерв+. Военнообязанные могут сообщить о проблеме. Об этом сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

«Мы сейчас прорабатываем обращение через нашу техническую поддержку. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 млн сгенерированных документов, мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много», — сказала она.

Как отметила заместитель министра обороны, данные, вносимые работниками ТЦК и СП, нуждаются в постоянной актуализации, обновлении. Минобороны пытается решить это системно.

«Но меньше с тем, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм, что делать дальше в той или иной ситуации», — добавила Черногоренко.

Напомним, в Резерв+ установили бронь от мобилизации.