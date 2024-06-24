Британцы поведали о пользе фруктов для психики

Эксперты из Астонского университета в Великобритании поведали о еще одной пользе фруктов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что перекусы фруктами облегчают симптомы депрессии и улучшают психологическое самочувствие.

В то же время, по их словам, употребление столь популярных чипсов, наоборот, повышает уровень тревоги и стресса.

В проведенном исследовании участвовали 428 здоровых взрослых людей, которых рассказали о своем рационе питания за последний год. Специалистами фиксировалось количество еженедельно употребляемых фруктов, овощей, сладостей (таких как печенье, торты и шоколад) и соленых закусок, таких как чипсы.

Кроме этого добровольцы сообщили об особенностях своего психологическом здоровья, тренировках и вредных привычках.

Британцы оценили полученные данные и сопоставили их с показателями психологического благополучия, определенных в ходе опроса.

Информируется, что подопытные ели фрукты и овощи в среднем четыре-шесть раз в неделю, а сладкие и соленые закуски по два-три раза в неделю.

В итоге оказалось, что люди, которые чаще перекусывали фруктами, реже демонстрировали выраженные симптомы депрессии. Их психическое здоровье было более крепким. Употребление картофельных чипсов, наоборот, коррелировало со склонностью к депрессии, когнитивными проблемами, а также с повышением уровней тревожности и стресса.

При этом уточняется, что общее количество потребляемых фруктов было не так важно, как частота употребления.

Указывается, что частое поедание фруктов в сыром виде максимизирует усвоение питательных веществ с антиоксидантными свойствами, усиливая их положительное влияние на психологическое здоровье. Эти натуральные вещества, которые повышают иммунитет и защищают клетки организма от повреждений особыми формами кислорода (свободными радикалами).

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