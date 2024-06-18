В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку

В сети появилось еще одно видео, на котором сильная волна смывает девушку с пирса в Одессе. Инцидент произошел во время шторма. Соответствующее видео в понедельник, 17 июня, загружено в Telegram-канале Ху**ая Одесса.

На видео видно, как одна волна сбивает девушку с ног, а пока она пытается подняться, другие волны смывают ее в море.

Авторы видео не указывают, когда именно произошел инцидент и смогли ли спасатели найти девушку в море. В Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области распространенные в сети кадры пока не комментировали.

Отметим, что это уже второй подобный случай за месяц. В начале июня в Одессе смыло волной с пирса 20-летнюю лейтенанта полиции из Ровно Александру Олещук. Она приехала с коллегами отдохнуть в Одессу. Во время фотосессии ее сбила с ног волна, она упала, ударилась головой о плиты — и ее смыло в море. Трагический момент зафиксировала камера слежения. Тело девушки водолазы искали три дня.

Напомним, в Одессе во время шторма утонули люди.