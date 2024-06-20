Названы диеты, которые снижают уровень сахара в крови

Эксперты из Школы сестринского дела Мичиганского университета в США навали диеты, которые снижают уровень сахара в крови. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокожировая диета с малой долей углеводов в рационе (кето) и низкокалорийное, «жидкое» питание помогают снизить и стабилизировать уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом первого типа.

Указывается на то, что эффективность низкокалорийной диеты на основе жидких продуктов (таких как супы и смузи) была доказана в ходе научной работы под названием Diabetes Remission Clinical Trial, проведенной специалистами из Великобритании.

Во время опыта около трехсот людей были распределены на две группы для трехмесячного соблюдения «жидкой» диеты (участники потребляли около 850 калорий в день) или своего обычного рациона питания. Через год 46% добровольцев из первой группы достигли «ремиссии» диабета, под которым имелось в виду подразумевалось устойчивое поддержание уровня сахара в крови в рамках нормы без применения лекарств.

Кроме этого, по словам ученых, есть и другая эффективная методика контроля сахара в крови с помощью питания – это кето-диета, которая подразумевает ограничение потребления углеводов до 20-35 граммов в день, а также увеличение доли жиров в рационе. Дело в том, что сокращение углеводов снижает вероятность резких многократных колебаний концентрации глюкозы в крови.

Исследователи сообщают, во время кето-диеты следует есть говядину, свинину, курицу, рыбу и морепродукты, сыры с высоким содержанием жира и овощи с низким содержанием углеводов, такие как авокадо, шпинат, баклажаны, огурцы, цуккини, зеленый перец, брокколи и цветная капуста.

Резюмируется, что 47% людей, придерживающихся такого питания, смогли через год достичь диабетической ремиссии или отмены препаратов инсулина.

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