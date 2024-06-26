Финляндия остановит импорт сжиженного газа из России

Финская государственная энергетическая компания Gasum, являющаяся ключевым поставщиком в страны Скандинавии, с 26 июля не будет покупать и не будет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и не будет закупать и импортировать российский СПГ с 26 июля», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что санкции Евросоюза не позволяют расторгнуть контракт с российским Газпромом на поставку СПГ, но они являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим покупке или импорту СПГ из РФ для автономных терминалов.

Контракт между Gasum и Газпромом был заключен еще до 2022 года по так называемому соглашению «бери или плати» (она обязывает финскую компанию платить за законтрактованный газ независимо от того, использует ли она его или нет).

Напомним, Норвегия накапливает запас зерна на случай войны.