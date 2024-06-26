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Новости > Зеленский отреагировал на решение МУС по Шойгу и Герасимову

Зеленский отреагировал на решение МУС по Шойгу и Герасимову

Агата Кловская
26.06.24 12:04
85
Зеленский отреагировал на решение МУС по Шойгу и Герасимову

Ответственность лидеров России за преступления в Украине — это единственный способ покончить с ними. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова за совершенные военные преступлений в нашей стране.

«Приветствую сегодняшние ордера на арест, изданные Международным уголовным судом по двум ключевым фигурам в российском военном руководстве. Оба обвиняются в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине», — заявил президент.

Он напомнил, что варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине.

«Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено. И мы надеемся увидеть их за решеткой», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, сегодняшнее решение МУС является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно и «оно четко демонстрирует, что ни одно воинское звание или дверь кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности».

«Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров ареста, чтобы лишить Россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность — это единственный способ положить им конец», — резюмировал украинский лидер.

Ранее во вторник стало известно, что МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. По мнению суда, они несут ответственность за нападения на гражданские объекты и совершили преступления против человечности.

Напомним, ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни.

Тэги: Международный уголовный суд, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов

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