Войска КНДР в Украине станут «пушечным мясом», — Пентагон

Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер отреагировал на потенциальную возможность отправки солдат КНДР в Украину на помощь российскому оккупационному контингенту по просьбе Кремля. Такие варианты звучали в прессе на фоне усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Спикер Пентагона озвучил мнение, что в таком случае северокорейские военные, в случае их присоединения к российским захватчикам в Украине, скорее всего, станут «пушечным мясом».

Отмечается, что такое замечание американский чиновник сделал в разговоре с журналистами в контексте появившихся предположений о том, что РФ потенциально может попросить КНДР предоставить свои войска для помощи ее усилиям в войне против Украины.

«Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы подверг сомнению свой выбор об отправке своих сил как пушечное мясо в незаконной войне против Украины», — сказал Райдер на брифинге для прессы.

Он добавил, что Штаты продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества России и Северной Кореи.

Райдер также прокомментировал слухи о том, что Южной Корее необходимо рассмотреть ядерный вариант в разгар военного сотрудничества между РФ и развивающимся КНДР.

«Наша политика не изменилась, поскольку она касается денуклеаризации Корейского полуострова», — отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что американская сторона продолжит «тесно сотрудничать с нашими союзниками из Южной Кореи и Японии и другими регионами, чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе».

Напомним, США пообещали сделать все, чтобы прекратить поставки оружия России от КНДР и Ирана.