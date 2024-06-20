Австралийцы поведали об опасности громкого храпа

Эксперты из университета Флиндерса в Австралии поведали об опасности громкого храпа. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что он может указывать на опасные для жизни проблемы со здоровьем.

Такие результаты были основаны на данных многократного ночного мониторинга, позволившего установить связь между храпом и состоянием организма.

Опыт длился девять месяцев, в нем участвовали 12 тысяч людей со всего мира.

Сообщается, существует значительная связь между регулярным храпом во время сна и высоким кровяным давлением.

Ученые говорят: «Мы установили, что 15% всех участников исследования, в основном мужчины с избыточным весом, храпят в среднем более 20% ночи, и что этот регулярный ночной храп связан с повышенным кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией».

Оказалось, что у регулярно храпящих людей риск развития неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше по сравнению с тем, кто не храпит.

При этом фактор риска снова удвоился у тех, кто постоянно храпел и страдал от апноэ в соотношении с теми, кто храпел время от времени.

Резюмируется, что такие проблемы могут сигнализировать о необходимости как можно скорее пройти медобследование, уделяя особое внимание здоровью сердца.

Ранее стало известно о смертельной опасности храпа.