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Новости > F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

Александр Панько
19.06.24 15:18
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F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

Истребители F-16, которые США предоставят украинским военным, будут размещены на территории Украины. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью PBS.

Он отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает, что предоставленные самолеты F-16 будут размещать в Украине.

«Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение по безопасности, которое подписали президент (Джо Байден) и президент Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Это должен быть потенциал, который базируется в Украине», — сказал Салливан.

Советник президента США также подчеркнул, что в случае угрозы Украина может использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, в том числе переданные США, для уничтожения российских самолетов. Речь идет даже о самолетах, находящихся в воздушном пространстве РФ.

Напомним, F-16 от Дании должны прибыть в Украину в ближайшее время.

Тэги: США, Украина, F-16

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