«Укрэнерго» увеличило объем ограничений на вторую половину дня

«Укрэнерго» увеличило объемы ограничений электроснабжения для потребителей на вторую половину дня 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Сегодня, 25 июня, меры ограничений потребления действуют в течение всех суток. С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше», — говорится в сообщении.

Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00.

«Причина — снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак», — заявили в пресс-службе.

В «Укрэнерго» сообщили, что информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Напомним, киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель.