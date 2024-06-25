В Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки

Летом в приложении Резерв+ могут запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Об этом сообщила замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью изданию NV.

«Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде. Например, родственные связи, связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие», — сказала она.

Минобороны работает над тем, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы граждан.

По словам замминистра, Минобороны наладило взаимодействие с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически сохранять информацию о военнообязанных. Поэтому услугу автоматической отсрочки в Резерв+ могут запустить уже этим летом.

«У нас сейчас достаточно плотная нагрузка на команду. Мы запустили военно-учетный документ. Сейчас занимаемся тем, что технически поддерживаем все эти кейсы. Я думаю, что в течение лета мы уже сможем опробовать это взаимодействие», — отметила Черногоренко.

Напомним, в Резерв+ запустили важное обновление.