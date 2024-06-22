Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора

Вышел первый трейлер фильма «Улыбка 2» — сиквела вышедшего в 2022 году хоррора, собравшего в прокате $217 млн.

Во второй части «Улыбка 2» расскажут о поп-звезде, которую начинает преследовать потусторонняя сущность — она доводит своих жертв до суицида, появляясь перед ними в облике смеющихся людей.

Премьера «Улыбка 2» состоится 18 октября 2024 года.

Трейлер «Улыбка 2»: