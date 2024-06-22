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Видео-Новости > Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора

Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора

Агата Кловская
22.06.24 19:57
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Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора
Вышел первый трейлер фильма «Улыбка 2» — сиквела вышедшего в 2022 году хоррора, собравшего в прокате $217 млн.
 
Во второй части «Улыбка 2» расскажут о поп-звезде, которую начинает преследовать потусторонняя сущность — она доводит своих жертв до суицида, появляясь перед ними в облике смеющихся людей.
 
Премьера «Улыбка 2» состоится 18 октября 2024 года.
 
Трейлер «Улыбка 2»:
 

Тэги: фильм, кино

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