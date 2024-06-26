Китайцы разгадали тайну светлячков

Эксперты из университета Вестлейк в Ханьчжоу (Китай) разгадали тайну светлячков. Появились данные их отчета.

В ходе своей работы специалисты развенчали основную гипотезу происхождения огней светлячков, доказав, что их яркое свечение не возникало в качестве предупреждающего сигнала для отпугивания хищников.

До этого ученые считали, что биолюминесценция этих насекомых говорит об их токсичности в качестве добычи, из-за чего светятся не только взрослые светлячки, но их яйца, личинки и куколки.

Теперь же китайцы составили генеалогическое древо светлячков и проследили эволюцию химических соединений, которые делают их ядовитыми, – люцибуфагинов.

Исследователи собрали данные геномного уровня 41 вида светлячков и провели анализ веществ в их организмах с помощью хромато-масс-спектрометрии.

Оказалось, что люцибуфагины имеются лишь в одном подсемействе светлячков, тогда как биолюминесценция широко распространена во всем семействе.

В связи с этим, по их словам, можно утверждать, что токсин эволюционировал уже после развития биолюминесценции.

Отмечается, что субстрат биолюминесценции светлячков, люциферин, обладает антиоксидантными свойствами.

Сообщается, что предки этого семейства насекомых возникли в исторический период, когда уровень кислорода в атмосфере планеты медленно повышался после исторического минимума.

Резюмируется, что люциферин был нужен светлячкам для борьбы с окислительным стрессом в жаркой и сухой среде древней Земли, а его свечение оказалось побочным эффектом.

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