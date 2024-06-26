Норвегия накапливает запас зерна на случай войны

Правительство Норвегии подписало соглашение о начале накопления зерна, заявив, что пандемия COVID-19, война в Европе и изменение климата сделали это необходимым. Об этом сообщает Associated Press.

Документ о хранении 30 тыс. тонн зерна подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад и четыре частных компании.

Отмечается, что принадлежащая норвежскому правительству пшеница будет храниться компаниями в хранилищах по всей стране.

В заявлении министерства сельского хозяйства и продовольствия говорится, что «создание резервного запаса продовольственного зерна означает быть готовым к немыслимому».

Норвегия в ближайшие годы подпишет новые контракты по созданию запасов с целью наращивания резерва до 2029 года. Страна стремится к концу десятилетия иметь около 82 500 тонн зерна, что позволит населению три месяца продержаться в случае кризиса.

Как известно, на первый квартал этого года в Норвегии проживало 5,6 миллиона жителей.

Напомним, НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски американские войска в Европу в случае войны.