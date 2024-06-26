Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Норвегия накапливает запас зерна на случай войны

Норвегия накапливает запас зерна на случай войны

Агата Кловская
26.06.24 13:24
107
Норвегия накапливает запас зерна на случай войны

Правительство Норвегии подписало соглашение о начале накопления зерна, заявив, что пандемия COVID-19, война в Европе и изменение климата сделали это необходимым. Об этом сообщает Associated Press.

Документ о хранении 30 тыс. тонн зерна подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Гейр Поллестад и четыре частных компании.

Отмечается, что принадлежащая норвежскому правительству пшеница будет храниться компаниями в хранилищах по всей стране.

В заявлении министерства сельского хозяйства и продовольствия говорится, что «создание резервного запаса продовольственного зерна означает быть готовым к немыслимому».

Норвегия в ближайшие годы подпишет новые контракты по созданию запасов с целью наращивания резерва до 2029 года. Страна стремится к концу десятилетия иметь около 82 500 тонн зерна, что позволит населению три месяца продержаться в случае кризиса.

Как известно, на первый квартал этого года в Норвегии проживало 5,6 миллиона жителей.

Напомним, НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски американские войска в Европу в случае войны.

Тэги: Норвегия, Европа, зерно, война

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Потусторонний мир существует: ученые доказали
23.06.24 21:50

Потусторонний мир существует: ученые доказали

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.06.24 14:06

Китайцы разгадали тайну светлячков

26.06.24 13:55

Финляндия остановит импорт сжиженного газа из России

26.06.24 13:13

Обнаружена связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона

26.06.24 12:33

Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира

26.06.24 12:30

Канадцы раскрыли пикантный секрет измены

26.06.24 12:14

Мессенджер ICQ официально «умер»

26.06.24 12:04

Зеленский отреагировал на решение МУС по Шойгу и Герасимову

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

26.06.24 11:41

Сегодня вечером отключений света в Украине станет больше

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

26.06.24 11:41

Сегодня вечером отключений света в Украине станет больше

26.06.24 10:46

В «Укрэнерго» рассказали, как графики отключения света будут действовать 26 июня

26.06.24 08:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 538 060 солдат

25.06.24 13:17

В Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки

25.06.24 11:40

Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

25.06.24 11:25

«Укрэнерго» увеличило объем ограничений на вторую половину дня

25.06.24 10:11

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

25.06.24 09:40

ГБР сообщило подозрение нардепу Николаю Тищенко

25.06.24 09:32

В «Укрэнерго» рассказали, как сегодня будут действовать графики отключения света

19.06.24 15:18

F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

20.06.24 16:16

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

20.06.24 02:32

Названы диеты, которые снижают уровень сахара в крови

20.06.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 530 920 солдат

20.06.24 16:45

Австралийцы поведали об опасности громкого храпа

21.06.24 16:49

Американцы рассказали, на какие болезни может указывать ухудшение режима сна

20.06.24 08:33

Стало известно, какую рыбу стоит есть женщинам

20.06.24 14:42

В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+

21.06.24 15:09

Британцы узнали о шимпанзе кое-что интересное

21.06.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 531 980 солдат

Фото и Видео
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора
Улыбка 2 (2024): дата выхода и трейлер сиквела популярного хоррора
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.