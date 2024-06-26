Обнаружена связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона

Эксперты из Калифорнийского университета в США узнали о болезни Паркинсона кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что риск ее развития в возрасте 50 лет и старше в два раза выше у людей с высокой тревожностью.

Во время своей работы ученые оценили данные служб первичной медицинской помощи Великобритании за период с 2008-го по 2018-й год для оценки состояния здоровья 109 435 человек с тревожностью (развившейся в возрасте 50 лет и старше) и 878 256 здоровых подопытных.

Специалисты определили наличие или отсутствие признаков болезни Паркинсона, таких как проблемы со сном, депрессия, тремор и нарушение равновесия, у всех испытуемых.

Также исследователи выяснили, сколько времени обычно проходило после диагностики тревожности до обнаружения клинических признаков болезни Паркинсона.

В итоге оказалось, что риск развития болезни Паркинсона у тревожных людей был в два раза выше по сравнению с лицами из контрольной группы.

Информируется, что подобная корреляция сохранялась после корректировки результатов с учетом возраста, пола, социальной депривации, факторов образа жизни, наличия психических заболеваний и деменции, а также травм головы.

Кроме этого удалось узнать, что такие симптомы, как депрессия, проблемы со сном, усталость, когнитивные нарушения, снижение артериального давления, тремор, нарушение равновесия и запор часто предшествовали развитию болезни Паркинсона при повышенной тревожности.

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