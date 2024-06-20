Стало известно, какую рыбу стоит есть женщинам

Эксперты Высшей медицинской школы университета Нагоя в Японии поведали о том, какую рыбу стоит есть женщинам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мелкая дикая рыба (например, тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу) снижает риск преждевременного ухода из жизни в связи с раком и другими заболеваниями у женщин.

В проведенном исследовании приняли участие 80 802 женщины в возрасте от 35 до 69 лет, которым нужно было поведать о своем рационе и рассказать, сколько мелкой рыбы они обычно употребляют.

Наблюдение за ними длилось девять лет.

За данный период времени было зарегистрировано 2 482 летальных исхода, а 1 495 от общего числа произошли по причине развития онкологических заболеваний.

В результате оказалось, что у женщин, евших мелкую дикую рыбу от одного до трех раз в месяц, от одного до двух раз в неделю, а также более трех раз в неделю, риск летального исхода по всем причинам был снижен в 0,68, 0,72 и 0,69 раза, а риск преждевременного ухода из жизни по причине рака в 0,72, 0,71 и 0,64 раза соответственно.

Примечательно, что у мужчин подобная корреляция была менее выражена.

Указывается, что содержание кальция, йода, железа, омега-3, витаминов В12 и А в такой рыбе выше, чем в лососе – данные питательные вещества необходимы для поддержания общего состояния здоровья в норме.

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