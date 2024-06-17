Стала известная еще одна польза от игры в «Тетрис»

Игра в «Тетрис» полезна для здоровья. Об этом поведали медики из Великобритании.

По их словам, она помогает смягчить посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее из-за напряженной работы во время пандемии коронавируса.

Ранее уже было известно, что такая игра активирует область мозга, которая отвечает за травматические воспоминания.

В новом же исследовании принимали участие врачи, страдающие от посттравматического стрессового расстройства, которое развилось у них из-за выматывающей работы во время пандемии, когда людям приходилось ежедневно наблюдать летальные исходы, при этом работая на износ.

Специалистов попросили вызвать воспоминание или мысль, которые преследовали их, а после этого сразу сыграть в «Тетрис».

Указывается, что подобная терапия сократила количество травматических воспоминаний в неделю с четырнадцати до одного.

Подопытные наблюдались через шесть месяцев после терапии, и их состояние продолжало улучшаться.

Резюмируется, что игра в «Тетрис» после вызова навязчивой мысли делает неприятное воспоминание менее ярким.

Ранее ученые объяснили, почему так полезно играть в «Тетрис».