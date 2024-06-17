Украина на первом этапе ожидает мобилизацию не менее 4000 заключенных, — Малюська

На первом этапе мобилизации заключенных Украина ожидает, что добровольно присоединиться к армии согласятся более 4000 человек. Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает The Washington Post.

«Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат», — сказал министр юстиции в комментарии The Washington Post.

Разговор с Малюськой, как уточняет The Washington Post, проходил на территории тюрьмы, из которой почти 100 заключенных уже вышли на свободу, чтобы воевать.

«Их освобождение — это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят пролистать страницу (свою жизнь)», — пояснил министр.

Однако, по словам Малюськи, пока мобилизованные осужденные будут проходить военную службу только в частях, полностью сформированных из бывших заключенных. А ими, отметил он, будут руководить кадровые солдаты.

По данным The Washington Post, уже более 2750 мужчин были освобождены из тюрем после одобрения парламентом закона, разрешившего добровольную мобилизацию осужденных.

Напомним, в Минюсте рассказали, могут ли мобилизовать заключенных женщин.